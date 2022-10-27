Блинкен похвалил Европу за "очень важные шаги" перед грядущей зимой
Европейские страны предприняли ряд "очень важных шагов", чтобы пережить зиму в хорошей форме. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о ситуации в сфере энергетической безопасности в Европе.
"По моей оценке, европейцы предприняли очень важные шаги, чтобы убедиться, что они смогут пережить зиму в хорошей форме", — сказал представитель Белого дома на конференции Блумберг в Вашингтоне.
Блинкен сообщил, что его мнение сложилось на основании действий Европы "за последние шесть или семь месяцев", и среди них — наполнение собственных запасов энергоносителей, уменьшение спроса, а также усилия США по помощи ЕС в "уходе" от российских нефти и газа.
Госсекретарь США, тем не менее, оговорился, что переход европейских потребителей от выстроенной годами зависимости от российского топлива проходит "не без трудностей и боли".
Ранее Лайф писал, что грядущую зиму Европа сможет пережить благодаря накопленным резервам, а вот в следующем году она столкнётся с рекордными ценами на газ и электричество. Такая перспектива обрисована в докладе Международного валютного фонда.
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ТАСС / ЕРА / HANNIBAL HANSCHKE