Блинкен похвалил Европу за "очень важные шаги" перед грядущей зимой

Европейские страны предприняли ряд "очень важных шагов", чтобы пережить зиму в хорошей форме. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о ситуации в сфере энергетической безопасности в Европе.

"По моей оценке, европейцы предприняли очень важные шаги, чтобы убедиться, что они смогут пережить зиму в хорошей форме", — сказал представитель Белого дома на конференции Блумберг в Вашингтоне.

Блинкен сообщил, что его мнение сложилось на основании действий Европы "за последние шесть или семь месяцев", и среди них — наполнение собственных запасов энергоносителей, уменьшение спроса, а также усилия США по помощи ЕС в "уходе" от российских нефти и газа.

Госсекретарь США, тем не менее, оговорился, что переход европейских потребителей от выстроенной годами зависимости от российского топлива проходит "не без трудностей и боли".