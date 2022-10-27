Бывший пленный рассказал, как ВСУ добили раненых
Освобождённый из плена боец ЛНР рассказал, как ВСУ добивали его раненых сослуживцев
Украинские военные во время пленения убили двух раненых военнослужащих Народной милиции ЛНР. Об этом рассказал освобождённый из плена боец Луганской Народной Республики Александр Чупра. Это произошло, когда у попавших в окружение группы военных закончились возможности сопротивляться. Боец вместе с другими военнослужащими взял круговую оборону, "но, как оказалось, безуспешно".
"Ну, думаю, прикинусь мёртвым… Я лежу, ко мне подходит [украинский] военнослужащий, ногой меня пихает, хотел меня сначала убить, он увидел, что у меня глаза мерцают (жмурятся. — Прим. Лайфа) от дождя", — рассказал он РИА "Новости".
Как отметил Чупра, группу бойцов НМ ЛНР, попавшую в окружение, брали в плен военные ВСУ, а не боевики нацбатальонов. По его словам, украинские силовики, перед тем как увезти пленных с поля боя, добивали раненых.
"Сначала хотели добить, я (сказал): "Я живой, не надо убивать, всё нормально, не стоит". Он мне ответил: "Поднимайся, ты уже в плену". И в этот момент я вижу, как другого парня, который не возле меня лежал, а в метре от меня — его в голову добили. Нам завязали руки за спиной, другим скотчем обмотали лица. Попало в плен нас шесть человек", — сообщил Чупра.
Он добавив, что его сослуживцев бойцы ВСУ убили для того, чтобы не брать в плен раненых.
Ранее освобождённый из украинского плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий рассказал, что российских военных, попавших в плен на Украине, местные силовики пытали током, избивали и морили голодом. По его воспоминаниям, любимым оружием украинских силовиков был молоток.
ТАСС / AP / Frank Augstein