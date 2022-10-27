Дерматологи предупреждают: Крем для рук может вызывать привыкание

Иногда проверенное косметическое средство, которое находится в арсенале уже много лет, перестаёт выполнять свои функции. О том, почему косметика теряет полезные свойства, рассказал Лайфу доктор – дерматовенеролог-косметолог-трихолог Озтюрк Изель.

Как правило, косметические средства не вызывают привыкания, если в их состав не входят лекарственные вещества, такие как, например, гормоны, антибиотики. Большинство косметических средств не содержат в составе данные ингредиенты, что исключает привыкание кожи к тому или иному косметическому средству. Поэтому, как пояснил эксперт, причин потери полезных функций у косметики может быть несколько.

Одной из причин может стать смена времени года или же поездка за границу. В зимнее время года кожа нуждается в максимальном увлажнении и питании, поэтому лёгкий крем не будет справляться с этой проблемой, его будет недостаточно. Зимой нужно присмотреться к более плотным текстурам кремов, а вот летом, наоборот, стоит выбрать более лёгкие кремы или флюиды для увлажнения кожи.

"Другой проблемой могут быть возрастные изменения: с возрастом изменяется качество кожи, появляются морщинки, пигментация и другие проблемы. С этой целью стоит выбирать более концентрированные кремы или сыворотки, молодой же коже достаточно будет глубокого увлажнения", — сказал трихолог.

Также, по словам Изеля, важно знать, что с возрастом недостаточно использования только уходовой профессиональной косметики. В дополнение к косметическим средствам нужно пользоваться аппаратными или инъекционными процедурами. Они помогают быстрее и эффективнее справиться с различными проблемами.