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27 октября, 04:05

Дерматологи предупреждают: Крем для рук может вызывать привыкание

Дерматолог Изель предостерёг россиянок от использования небезопасного крема для рук

Иногда проверенное косметическое средство, которое находится в арсенале уже много лет, перестаёт выполнять свои функции. О том, почему косметика теряет полезные свойства, рассказал Лайфу доктор – дерматовенеролог-косметолог-трихолог Озтюрк Изель.

Как правило, косметические средства не вызывают привыкания, если в их состав не входят лекарственные вещества, такие как, например, гормоны, антибиотики. Большинство косметических средств не содержат в составе данные ингредиенты, что исключает привыкание кожи к тому или иному косметическому средству. Поэтому, как пояснил эксперт, причин потери полезных функций у косметики может быть несколько.

Косметолог рассказала, как выбрать эффективный крем для рук

Косметолог рассказала, как выбрать эффективный крем для рук

Одной из причин может стать смена времени года или же поездка за границу. В зимнее время года кожа нуждается в максимальном увлажнении и питании, поэтому лёгкий крем не будет справляться с этой проблемой, его будет недостаточно. Зимой нужно присмотреться к более плотным текстурам кремов, а вот летом, наоборот, стоит выбрать более лёгкие кремы или флюиды для увлажнения кожи.

"Другой проблемой могут быть возрастные изменения: с возрастом изменяется качество кожи, появляются морщинки, пигментация и другие проблемы. С этой целью стоит выбирать более концентрированные кремы или сыворотки, молодой же коже достаточно будет глубокого увлажнения", сказал трихолог.

Также, по словам Изеля, важно знать, что с возрастом недостаточно использования только уходовой профессиональной косметики. В дополнение к косметическим средствам нужно пользоваться аппаратными или инъекционными процедурами. Они помогают быстрее и эффективнее справиться с различными проблемами.

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Ещё одна причина "неработающего крема" может заключаться в том, что он уже обеспечил максимально возможный эффект. Поэтому со временем его действие остаётся на том же уровне — не хуже, не лучше, и пациент в такой ситуации не видит улучшения. Это значит, что рецепторы, которые находятся на коже, адаптировались к ингредиентам в косметическом средстве и уже реагируют не так активно, как раньше. В таком случае стоит использовать другие средства, подобранные индивидуально врачом – дерматологом-косметологом, рекомендует Изель.

Ранее Лайф писал, что прыщи активно появляются в холодное время года из-за наличия в гардеробе шерстяных вещей. Об этом подробно рассказала врач – дерматовенеролог-косметолог Татьяна Грязнова.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Ольга Годуненко

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