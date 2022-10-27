СМИ назвали роковую ошибку Киева, которая дорого встанет украинцам

Несколько поколений украинцев будут вынуждены расплачиваться за взятые киевскими властями у Запада кредиты. Об этом пишет испанское издание Rebelión.

"Страны НАТО поставляют Украине огромные партии оружия и предоставляют многомиллиардные кредиты, которые Киеву придётся погашать в будущем под привычные проценты, которые украинцы должны будут выплачивать в течение нескольких поколений", — говорится в публикации.

Rebelión отмечает, что для погашения старых кредитов Украине придётся брать новые "на ещё более грабительских условиях". Поэтому долг страны будет только увеличиваться, а социальная ответственность государства будет стремиться к нулю. В итоге Украине придётся отдавать свои предприятия западным кредиторам почти даром.

Издание добавляет, что западные компании окажутся в итоге настоящими бенефициарами этих займов, оплачивая оружие и "благотворительную" гуманитарную помощь для Киева, а потом записывая это в счёт украинского долга. Поэтому следовать приказам Вашингтона и Брюсселя, направленным против Москвы, было роковой ошибкой для киевской власти, резюмирует издание.