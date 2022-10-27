НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 октября, 05:09

Маск опроверг сообщения о намерении уволить 75% сотрудников Twitter

Bloomberg: Маск пообещал сотрудникам Twitter не увольнять 75% персонала

Американский предприниматель, совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что не планирует увольнять 75% персонала Twitter. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Илон Маск сообщил сотрудникам Twitter Inc. в среду, что он не планирует сокращать 75% персонала, когда он возглавит компанию", — пишет издание.

С раковиной в руках: Маск эпатажно заявился в штаб-квартиру Twitter

С раковиной в руках: Маск эпатажно заявился в штаб-квартиру Twitter

Напомним, в апреле этого года Илон Маск заявил о намерении купить крупную социальную сеть Twitter. По словам предпринимателя, он хочет добавить ей новых функций. В мае выяснилось, что большая часть её пользователей — боты, после чего Маск отказался от покупки. На данный момент социальная сеть всё же может перейти в руки бизнесмену.

Обложка ©

ТАСС / АР / John Raoux

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров