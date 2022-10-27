Маск опроверг сообщения о намерении уволить 75% сотрудников Twitter

Американский предприниматель, совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что не планирует увольнять 75% персонала Twitter. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Илон Маск сообщил сотрудникам Twitter Inc. в среду, что он не планирует сокращать 75% персонала, когда он возглавит компанию", — пишет издание.

Напомним, в апреле этого года Илон Маск заявил о намерении купить крупную социальную сеть Twitter. По словам предпринимателя, он хочет добавить ей новых функций. В мае выяснилось, что большая часть её пользователей — боты, после чего Маск отказался от покупки. На данный момент социальная сеть всё же может перейти в руки бизнесмену.