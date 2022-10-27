Байден принялся по-детски дразниться с журналистами на официальном мероприятии
Байден передразнил журналистов на пресс-конференции с президентом Израиля
Президент США Джо Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома. Это произошло после встречи с лидером Израиля Ицхаком Герцогом.
На последней минуте видео американский лидер улыбается, пока журналисты выкрикивают ему вопросы. Рядом находится Герцог. В какой-то момент Байден глянул на одного из корреспондентов широко открытыми глазами и стал быстро шевелить губами, передразнивая попытки репортёров адресовать ему вопрос.
Ранее Байден продемонстрировал забывчивость: он неверно произнёс имя нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которого решил поздравить. До этого глава Белого дома в очередной раз допустил оговорку, назвав американского вице-президента Камалу Харрис "замечательным президентом".
Лайф писал уже, как ведущий передачи на телеканале Fox News Такер Карлсон заявил, что Байден употребляет таблетки для стимуляции работы мозга. Поводом к подобного рода разговорам о когнитивных способностях американского лидера стали участившиеся случаи его забывчивости и дезориентации в пространстве. Так, недавно Байден потерял равновесие и упал с велосипеда. А во время речи в Тель-Авиве глава Белого дома оговорился и пообещал израильтянам "сохранить честь холокоста". Он перепутал слова honor ("честь") и horror ("ужас").
ТАСС / picture alliance / Consolidated / Chris Kleponis - CNP