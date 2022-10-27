Байден принялся по-детски дразниться с журналистами на официальном мероприятии

Президент США Джо Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома. Это произошло после встречи с лидером Израиля Ицхаком Герцогом.

На последней минуте видео американский лидер улыбается, пока журналисты выкрикивают ему вопросы. Рядом находится Герцог. В какой-то момент Байден глянул на одного из корреспондентов широко открытыми глазами и стал быстро шевелить губами, передразнивая попытки репортёров адресовать ему вопрос.