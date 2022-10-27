В США назвали страну, подрывающую единство Запада против России
NI: Австралия подрывает единство Запада против России
Австралия подрывает единство Запада против России, не желая признавать Западный Иерусалим столицей Израиля. Такое мнение высказал обозреватель National Interest Майкл Рубин.
По мнению Рубина, премьер-министр Австралии Энтони Албаниз и глава МИД страны Пенни Вонг сыграли на руку палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, который в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным обратил внимание на неспособность Вашингтона быть посредником в переговорах Израиля и Палестины.
"Это могло бы остаться делом австралийцев, если бы это решение не приняли менее чем через неделю после того, как палестинский лидер Махмуд Аббас решительно поддержал президента России Владимира Путина. Албаниз и Вонг слишком искушены, чтобы не осознавать значения выбора времени", — заявил обозреватель.
В материале также указано, что Австралия в будущем может в одностороннем порядке признать палестинскую государственность. Это решение, как указал автор, подтвердит логику признания Москвой Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР.
Ранее Лайф писал, что США после победы России в спецоперации на Украине могут потерять контроль над Европой. Как указала президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос, страны Евросоюза допустили ошибку, понадеявшись на победу в "гонке вооружений".
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