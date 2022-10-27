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27 октября, 05:31

В Ростовской области неизвестные жестоко расправились с 12-летней девочкой

В Ростовской области возбудили дело по факту убийства 12-летней девочки

<p>Место убийства 12-летней девочки на хуторе Тереховский. Обложка © СУ СК РФ по Ростовской области </p>

Место убийства 12-летней девочки на хуторе Тереховский. Обложка © СУ СК РФ по Ростовской области

В Ростовской области нашли убитой 12-летнюю девочку. Школьницу с черепно-мозговой травмой и множественными колото-резаными ранами обнаружили в Усть-Донецком районе, на хуторе Тереховский. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Как пишет kp.ru, всё произошло, когда девочка по просьбе родителей отправилась в магазин, который находится в соседнем селе. Однако её долго не было, и мама начала беспокоиться. Оказалось, не зря — подростка нашли около продуктового, а рядом с бездыханным телом лежало две буханки хлеба.

Следователи совместно с криминалистами СУ осмотрели место происшествия и уже назначили все необходимые экспертизы. Также возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство". Теперь правоохранителям предстоит найти виновных в преступлении.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Костроме 12-летнюю девочку зарезал одноклассник. Школьница не вернулась домой и в городе были развёрнуты её поиски. В итоге оказалось, что подросток напал на девочку с ножом, в результате чего она скончалась. Тело было обнаружено в подъезде с множеством колото-резаных ран.

Николь Вербер

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