В Ростовской области неизвестные жестоко расправились с 12-летней девочкой

В Ростовской области нашли убитой 12-летнюю девочку. Школьницу с черепно-мозговой травмой и множественными колото-резаными ранами обнаружили в Усть-Донецком районе, на хуторе Тереховский. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Как пишет kp.ru, всё произошло, когда девочка по просьбе родителей отправилась в магазин, который находится в соседнем селе. Однако её долго не было, и мама начала беспокоиться. Оказалось, не зря — подростка нашли около продуктового, а рядом с бездыханным телом лежало две буханки хлеба.

Следователи совместно с криминалистами СУ осмотрели место происшествия и уже назначили все необходимые экспертизы. Также возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство". Теперь правоохранителям предстоит найти виновных в преступлении.