Канье Уэста выпроводили из офиса Skechers после необъявленного визита

"Приняв во внимание тот факт, что Йе без разрешения вёл съёмку, два сотрудника Skechers после краткой беседы выпроводили его и сопровождавших его лиц из здания", — указывается в заявлении.

При этом цель визита артиста и тема беседы с представителями компании не уточняются. Вместе с тем в Skechers заявили, что осуждают слова Канье и "не приемлют антисемитизм или любую другую форму проявления ненависти", в связи с чем о дальнейшем сотрудничестве не может быть и речи.