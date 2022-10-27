Канье Уэста выпроводили из офиса Skechers после необъявленного визита
Американского рэпера Канье Уэста выпроводили из офиса производителя обуви Skechers в Лос-Анджелесе после необъявленного визита. Об этом говорится на сайте компании.
"Приняв во внимание тот факт, что Йе без разрешения вёл съёмку, два сотрудника Skechers после краткой беседы выпроводили его и сопровождавших его лиц из здания", — указывается в заявлении.
При этом цель визита артиста и тема беседы с представителями компании не уточняются. Вместе с тем в Skechers заявили, что осуждают слова Канье и "не приемлют антисемитизм или любую другую форму проявления ненависти", в связи с чем о дальнейшем сотрудничестве не может быть и речи.
Напомним, 3 октября Канье Уэст посетил Неделю моды в Париже в толстовке с надписью White Lives Matter ("Жизни белых имеют значение"). Этот слоган был придуман в пику движению Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Кроме того, рэпер заявил, что убитый во время задержания Джордж Флойд на самом деле умер из-за злоупотребления наркотиками. В ответ на него обрушился шквал критики как от пользователей соцсетей, так и от представителей брендов, с которыми он сотрудничал. Так, например, Уэст попал в чёрный список модного дома Balenciaga, а семья Джорджа Флойда даже планирует подать на него в суд.
ТАСС / AP / Evan Agostini