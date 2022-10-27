Германия сочла невозможным использование второй нитки "Северного потока – 2" после взрывов
Кабмин ФРГ исключил возможность эксплуатации второй нитки "Северного потока – 2" после ЧП
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Правительство Германии вопреки заявлениям российской стороны считает, что использовать вторую нитку трубопровода "Северный поток – 2" после взрывов технически невозможно. Об этом сказано в ответе кабмина на запрос заместителя главы фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Лайфа-Эрика Хольма. Документ есть в распоряжении издания Der Spiegel.
"Весьма вероятно, что диверсия с сильными взрывами оказала негативное воздействие на обе нитки [газопровода], и тем самым в настоящее время технической возможности использования в принципе больше не имеется", — сказано в документе.
Также в письме подчёркивается, что "Северный поток – 2" в любом случае не прошёл необходимую для запуска сертификацию.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.