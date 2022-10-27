Германия сочла невозможным использование второй нитки "Северного потока – 2" после взрывов

Правительство Германии вопреки заявлениям российской стороны считает, что использовать вторую нитку трубопровода "Северный поток – 2" после взрывов технически невозможно. Об этом сказано в ответе кабмина на запрос заместителя главы фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Лайфа-Эрика Хольма. Документ есть в распоряжении издания Der Spiegel.

"Весьма вероятно, что диверсия с сильными взрывами оказала негативное воздействие на обе нитки [газопровода], и тем самым в настоящее время технической возможности использования в принципе больше не имеется", — сказано в документе.