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27 октября, 06:11

Германия сочла невозможным использование второй нитки "Северного потока – 2" после взрывов

Кабмин ФРГ исключил возможность эксплуатации второй нитки "Северного потока – 2" после ЧП

<p>Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Обложка © ТАСС / Zuma

Правительство Германии вопреки заявлениям российской стороны считает, что использовать вторую нитку трубопровода "Северный поток – 2" после взрывов технически невозможно. Об этом сказано в ответе кабмина на запрос заместителя главы фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Лайфа-Эрика Хольма. Документ есть в распоряжении издания Der Spiegel.

"Весьма вероятно, что диверсия с сильными взрывами оказала негативное воздействие на обе нитки [газопровода], и тем самым в настоящее время технической возможности использования в принципе больше не имеется", — сказано в документе.

Также в письме подчёркивается, что "Северный поток – 2" в любом случае не прошёл необходимую для запуска сертификацию.

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Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.

Оксана Попова

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