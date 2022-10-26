Швеция решила повторно обследовать морское дно в районе ЧП на "Северных потоках"
Разрушения на "Северном потоке". Обложка © Expressen
Вооружённые силы Швеции на этой неделе проводят дополнительные исследования морского дна в районе диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Сообщение об этом появилось на официальной странице ведомства в "Твиттере".
"В течение недели Вооружённые силы Швеции проводят дополнительные обследования дна на предмет утечек газа с помощью тральщиков. Следствие проводится по собственной инициативе и не является частью уголовного расследования", — рассказали министерстве.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.
Появлялись сообщения о том, что Германия, Дания и Швеция отказались от совместного расследования диверсий на "Северных потоках" и будут работать по отдельности. Телеканал ARD передавал, что шведы выразили обеспокоенность по поводу секретности. Теперь каждая страна ведёт собственное расследование. Позднее Швеция опровергла отказ от совместной работы по "Потокам".