Эколог осудила активистов, портящих шедевры искусства, за вред природе

Нашумевшие недавно акции европейских экоактивистов, портящих шедевры искусства, лишь вредят экологии и являются популизмом. Такое мнение РИА ФАН высказала эколог Ольга Степченко. По её словам, восстановление испорченных полотен расходует ресурсы природы, ставя под сомнение эффективность подобных протестов. Решать проблемы экологии и привлекать к ним внимание Степченко рекомендует личным примером.

"Через системную работу можно не только поднять проблемы по сохранению природных богатств, но и найти решение этих проблем, создать площадку для диалога между государством, обществом и бизнесом", — считает она.

В пример эколог привела международную акцию "Сад памяти", целью которой является высадка деревьев на территории городов и пострадавших от пожаров и вырубок лесов. Аналогичное мероприятие было запущено и в России. С 2021 года существует акция "Сохраним лес", за два года проведения которой удалось посадить 140 миллионов деревьев. Это поможет к 2050 году сократить число вредоносных выбросов на 60%.

"Начинайте с личного примера. Покажите, как помочь экологии, реализуя масштабные лесные проекты и качественно влияя на климатическую повестку. Так вы больше поможете миру в борьбе за климатические изменения", — заключила Степченко.