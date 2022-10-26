Белоруссия заявила о готовности противостоять попыткам силового захвата власти извне

Белоруссия готова противостоять всем попыткам силового захвата власти в стране, который может осуществляться извне, в том числе при помощи западных оппозиционных групп. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

По его словам, сейчас коллективный Запад предпринимает попытки дестабилизировать обстановку в стране при помощи уехавших из Белоруссии оппозиционных деятелей.

"И сегодня оппозиция делает ставку на силовой захват, на проведение каких-то силовых акций. Мы к этому готовы. Пусть попробуют сунуться!" — заметил Вольфович.

По словам секретаря Совбеза, руководство страны не хочет, чтобы на её территории кто-то пострадал, и не собирается кому-либо угрожать. Однако Минск намерен защищать собственную страну и готов ко всем рискам, которые существуют сегодня.