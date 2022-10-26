Экоактивисты в Лондоне облили краской витрины автосалонов Bentley, Bugatti и Ferrari
Автосалон Ferrari в центре Лондона. Фото © Just Stop Oil
Активистки экодвижения Just Stop Oil ("Просто покончите с нефтью") распылили оранжевую краску на витрины автосалонов Bentley, Bugatti и Ferrari в центре Лондона. Об этом сообщается на сайте движения.
"Два активиста Just Stop Oil распылили оранжевую краску из огнетушителя на здания нескольких дилерских центров элитных автомобилей, включая HR Owen Bugatti, Jack Barclay Bentley, Bentley Motor Cars London и Ferrari Mayfair. Они требуют, чтобы правительство прекратило выдачу новых лицензий и разрешений на добычу нефти и газа", — говорится в отчёте.
Одна из участниц протеста сообщила, что они "приехали из Шотландии, чтобы потребовать от этого токсичного правительства" смены политики в области климата. Её коллега в свою очередь утверждает, что "новые нефть и газ — это смертный приговор для людей во всём мире".
Организаторы движения также уточняют, что за последние три недели "непрерывного гражданского сопротивления" сторонников Just Stop Oil полиция арестовала 585 участников протестов.
Ранее ещё двое участников Just Stop Oil тортом испортили восковую фигуру короля Великобритании Карла III в музее Тюссо. Они призвали британское правительство отказаться от использования нефти и больше не лицензировать её добычу.
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