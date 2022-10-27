Многодетная мать обиделась на мужа из-за рыбалки и утопила их маленькую дочь в ванне

В Красноярском крае многодетная мать утопила в ванне собственную полуторагодовалую дочь. Объяснила она преступление тем, что раз малышка "не нужна собственному отцу, то и ей — тоже". Жуткую историю рассказал телеграм-канал SHOT.

Трагедия произошла в Курагинском районе Красноярского края. 37-летняя Валентина Ч. затаила обиду на мужа из-за того, что тот поехал на рыбалку. Проводив супруга, она отправилась с малышкой "купаться". Женщина набрала полную ванну и держала бедную девочку под водой до тех пор, пока та не перестала дышать. После этого она сама позвонила в полицию и во всём призналась.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в доме у Валентины бутылку из-под пива. Сейчас женщина задержана. Также известно, что она воспитывала ещё двух детей от первого брака, мальчика и девочку 14 и 10 лет. Из семьи их изъяли.

Та самая ванна, где мать утопила собственную дочь. Фото © t.me / SHOT