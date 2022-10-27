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27 октября, 07:11

На Украине заявили об ударе по объекту инфраструктуры в Запорожье

Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух сообщил об обстреле, в результате которого был повреждён один из городских объектов инфраструктуры.

"Ночью враг атаковал окрестности областного центра. По предварительной информации, было [выпущено] три снаряда реактивных систем залпового огня "Смерч", — написал он в своём телеграм-канале.

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Как уже писал Лайф, Россия начала наносить удары после диверсии на Крымском мосту, за которой, по некоторым данным, стоят сотрудники СБУ. Ежедневно на территории Незалежной объявляется воздушная тревога, сообщается о взрывах. Так, например, недавно в Николаевской области Украины было поражено несколько объектов инфраструктуры. Уточнялось, что по Шевченковской общине был нанесён удар тремя дронами-камикадзе.

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ТАСС / Zuma

Николь Вербер

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