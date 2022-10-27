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Регион
Опубликовано 27 октября 2022, 07:11
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На Украине заявили об ударе по объекту инфраструктуры в Запорожье

Глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух сообщил об обстреле, в результате которого был повреждён один из городских объектов инфраструктуры.

"Ночью враг атаковал окрестности областного центра. По предварительной информации, было [выпущено] три снаряда реактивных систем залпового огня "Смерч", — написал он в своём телеграм-канале.

Бывший военнопленный рассказал, как это было
Бывший военнопленный рассказал, как это было

Как уже писал Лайф, Россия начала наносить удары после диверсии на Крымском мосту, за которой, по некоторым данным, стоят сотрудники СБУ. Ежедневно на территории Незалежной объявляется воздушная тревога, сообщается о взрывах. Так, например, недавно в Николаевской области Украины было поражено несколько объектов инфраструктуры. Уточнялось, что по Шевченковской общине был нанесён удар тремя дронами-камикадзе.

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ТАСС / Zuma

Николь Вербер
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