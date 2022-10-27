США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб
Politico: США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб B61-12
Соединённые Штаты Америки решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе. По данным агентства Politico, оружие должно быть доставлено на европейские базы НАТО уже в декабре.
"С учётом нарастания ядерной риторики России часть союзников попросили продолжить консультации в НАТО, чтобы обеспечить постоянную готовность и последовательную передачу сообщений", — сказано в ознакомительном письме для чиновников Пентагона и Госдепартамента.
Также сказано, что чиновники на закрытой встрече Североатлантического альянса в Брюсселе заявили, что бомбы прибудут раньше, чем планировалось. Согласно первоначальному замыслу, они должны были быть размещены в Европе весной 2023 года.
Ранее Лайф сообщал, что вчера, 26 октября, президент России Владимир Путин проконтролировал ход учений сил стратегического сдерживания. Глава государства вышел на связь из ситуационного центра Кремля, заслушал доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.
Federation of American Scientists / Hans M. Kristensen