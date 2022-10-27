США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб

Соединённые Штаты Америки решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе. По данным агентства Politico, оружие должно быть доставлено на европейские базы НАТО уже в декабре.

"С учётом нарастания ядерной риторики России часть союзников попросили продолжить консультации в НАТО, чтобы обеспечить постоянную готовность и последовательную передачу сообщений", — сказано в ознакомительном письме для чиновников Пентагона и Госдепартамента.

Также сказано, что чиновники на закрытой встрече Североатлантического альянса в Брюсселе заявили, что бомбы прибудут раньше, чем планировалось. Согласно первоначальному замыслу, они должны были быть размещены в Европе весной 2023 года.