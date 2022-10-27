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27 октября, 07:23

КамАЗ планирует разработать полный модельный ряд электромобилей до 2027 года

Российский автопроизводитель "КамАЗ" объявил о планах разработать полный модельный ряд отечественных электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В российской компании планируют до 2027 года разработать полный модельный ряд автомобилей КамАЗ на электрической тяге", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, следуя концепции развития российского электротранспорта, компания намерена к 2030 году занять до 30% этого инновационного сегмента рынка.

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Кстати, вчера в России стартовали продажи первого отечественного электромобиля Evolute i-Pro. Для покупки россиянам доступны седаны с передним приводом, которые в шоурумах официальных дилеров бренда можно не только посмотреть, но и потрогать. У авто достаточно вместительный и комфортабельный салон, удобные кресла и яркая панель. Что касается технических характеристик, в электрокаре стоит тяговая батарея ёмкостью 53 кВт и двигатель мощностью 150 "лошадей", а разгон до 100 километров в час составляет 7,9 секунды.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Николь Вербер
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