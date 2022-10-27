КамАЗ планирует разработать полный модельный ряд электромобилей до 2027 года

Как уточнили в пресс-службе, следуя концепции развития российского электротранспорта, компания намерена к 2030 году занять до 30% этого инновационного сегмента рынка.

Кстати, вчера в России стартовали продажи первого отечественного электромобиля Evolute i-Pro. Для покупки россиянам доступны седаны с передним приводом, которые в шоурумах официальных дилеров бренда можно не только посмотреть, но и потрогать. У авто достаточно вместительный и комфортабельный салон, удобные кресла и яркая панель. Что касается технических характеристик, в электрокаре стоит тяговая батарея ёмкостью 53 кВт и двигатель мощностью 150 "лошадей", а разгон до 100 километров в час составляет 7,9 секунды.