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27 октября, 07:37

В Москве начали прививать от ковида назальной вакциной "Спутник"

В Москве теперь можно привиться от коронавируса с помощью назальной вакцины "Спутник". Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва продолжает расширять возможности для вакцинации от CoViD-19. Мы начали поставки назальной вакцины "Спутник" в столичные медучреждения", — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Так, вакцинироваться через нос можно уже в некоторых поликлиниках по записи и без — в мобильном пункте в ГУМе и Троицкой городской больнице. Как уточнила Ракова, назальная вакцина "Спутник" — это тот же двухкомпонентный "Спутник V", который отличается лишь способом введения препарата.

Названы отличия между назальным методом введения вакцины и уколами

Названы отличия между назальным методом введения вакцины и уколами

Кстати, ранее Лайф писал о начале клинических испытаний назальной вакцины, которая может защитить сразу от гриппа и коронавируса. Разрабатываемый в НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева препарат может быть выпущен уже в следующем году, уточнил директор института Дмитрий Лиознов.

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ТАСС / Артём Геодакян

Николь Вербер

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