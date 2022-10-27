В Москве начали прививать от ковида назальной вакциной "Спутник"

В Москве теперь можно привиться от коронавируса с помощью назальной вакцины "Спутник". Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва продолжает расширять возможности для вакцинации от CoViD-19. Мы начали поставки назальной вакцины "Спутник" в столичные медучреждения", — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Так, вакцинироваться через нос можно уже в некоторых поликлиниках по записи и без — в мобильном пункте в ГУМе и Троицкой городской больнице. Как уточнила Ракова, назальная вакцина "Спутник" — это тот же двухкомпонентный "Спутник V", который отличается лишь способом введения препарата.