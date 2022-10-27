Кремль опроверг передачу Путиным послания Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау

Президент РФ Владимир Путин не просил лидера Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время недавней встречи передать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому какое-либо специфическое послание. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, во время визита Умару Сисоку Эмбало в Москву Путин обсудил с ним ход переговорного процесса с Киевом и подчеркнул, что отказ Украины от диалога "произошёл явно по указу Вашингтона".

"Коллега из африканского государства сказал [Путину], что у него будут контакты [с Зеленским] и он эту позицию Путина донесёт до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло", — уточнил пресс-секретарь российского президента.