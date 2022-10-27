Песков: Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона

Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона. Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот факт является "совершенно очевидным".

"При этом президент подчеркнул, что очевидно, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от уже согласованных пониманий произошёл явно по указу. По указу Вашингтона, это совершенно очевидно", — сказал официальный представитель Кремля.