Песков: Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона
Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона. Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот факт является "совершенно очевидным".
"При этом президент подчеркнул, что очевидно, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от уже согласованных пониманий произошёл явно по указу. По указу Вашингтона, это совершенно очевидно", — сказал официальный представитель Кремля.
Ранее, напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября. Один из пунктов этого документа констатирует невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, Киев окончательно отказался от переговорного пути в решении конфликта.
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