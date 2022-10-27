Почти 200 "неидеальных" кошек и собак приедут на "Флакон" в поисках хозяев

29 и 30 октября в Москве на дизайн-заводе "Флакон" пройдёт благотворительный фестиваль WOOF, на котором будут выставлены 130 кошек и 50 собак из десяти столичных приютов. Целью мероприятия является помощь животным в обретении дома вне зависимости от их возраста, здоровья и прошлого.





"В середине октября в Петербурге 50 кошек и собак обрели дом — среди них много и тех, кого принято считать "неидеальными"... На WOOF каждое животное сопровождает опекун — человек, который знает всё про его характер и прошлое, который честно расскажет о плюсах и минусах. Получается, что фестивали помогают собачьей и кошачьей инклюзии", — заявила Вера Митина, директор фонда "Ника".

Все участники привиты, стерилизованы, социальны и готовы обрести новый дом. Если захотите забрать одного из них, то обязательно возьмите с собой паспорт — все животные отдаются в руки строго по договору.





Приветствуется и другая помощь. Четвероногим друзьям нужны сухие корма, консервы, миски и пелёнки. Необязательно, чтобы подарки были новыми, главное — чистыми. На площадке также будут работать детская зона и фуд-корт.

Если вас интересуют собаки, то приходить нужно в первый день, а если кошки — во второй. Работать фестиваль будет с 11:00 до 19:00.