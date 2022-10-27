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27 октября, 09:54

Улицу Маршала Малиновского в Киеве переименовали в честь боевиков "Азова"

Улица Маршала Малиновского в Киева была официально переименована в улицу Героев Полка "Азов"*, об этом сообщает портал Страна.ua.

По данным издания, на мероприятии в честь нового названия улицы присутствовали основатель "Азова" Андрей Билецкий и другие представители батальона, в том числе Максим Жорин, Иван Игнатьев, Богдан Кротевич.

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Напомним, в августе в Киеве переименовали 95 улиц, названия которых связаны с Россией и СССР. Тогда же мэр города Виталий Кличко заявил, что принято решение насчёт улицы Маршала Малиновского. Вместе с тем по результатам "рейтингового голосования", площадь Тульская была переименована в площадь Героев УПА**, а Питерская улица — в Лондонскую.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

**Деятельность экстремистской организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

Обложка ©

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Ирина Фальке
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