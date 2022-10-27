Снайпер-разведчик с позывным Рубик спас сослуживцев, подбив украинскую БМП-2 из винтовки

В итоге удалось поразить башню машины, в результате чего она отступила и больше не показывалась. Рубик также рассказал о задачах разведчиков-снайперов в ходе специальной военной "Операции Z". По его словам, они занимаются выявлением информации о местоположении и уничтожением сил противника. При этом на поиск слабых мест может уходить до трёх недель.