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Регион
Опубликовано 27 октября 2022, 09:49
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Снайпер-разведчик с позывным Рубик спас сослуживцев, подбив украинскую БМП-2 из винтовки

Российский снайпер-разведчик подбил украинскую боевую машину пехоты и спас свою группу. Военный с позывным Рубик рассказал, что смог остановить БМП-2, открыв огонь из крупнокалиберной винтовки.

"[БМП-2] выехала, начала работать по нашей группе, которая, собственно, наступала, благодаря крупнокалиберной винтовке смогли её "отработать", — приводит его слова РИА "Новости".

В итоге удалось поразить башню машины, в результате чего она отступила и больше не показывалась. Рубик также рассказал о задачах разведчиков-снайперов в ходе специальной военной "Операции Z". По его словам, они занимаются выявлением информации о местоположении и уничтожением сил противника. При этом на поиск слабых мест может уходить до трёх недель.

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А ранее оператор беспилотников с позывным Тарик рассказал, как противостояние артиллерии сменилось на "войну дронов". По словам российского военнослужащего, беспилотные летательные аппараты используются для целей разведки, дроны-камикадзе — для диверсионных задач.

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Николь Вербер
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