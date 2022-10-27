Академик иронично ответил на новую попытку "очистить" русский язык цитатой Пушкина

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург назвал присутствие англицизмов в русском языке абсолютно нормальным явлением, с которым боролись ещё наши предки. В беседе с Лайфом он напомнил, что поэт Александр Пушкин в своё время очень доходчиво объяснял необходимость заимствований.

"Я, конечно, с некоторой иронией смотрю на всё это. Потому что язык русский не потопляем, он живой, он развивающийся. Должен вам сказать, что попытка его очищения предпринималась ещё очень давно. Когда поэта Александра Пушкина упрекали в засилье англицизмов, он очень здорово отвечал: "Но панталоны, фрак, жилет — всех этих слов на русском нет!" — отметил Ямбург.

Педагог пояснил, что с появлением компьютерного языка россияне познакомились с огромным количество новых понятий, связанных с использованием компьютерных сервисов, и это тоже абсолютная реальность.

"Язык, конечно же, развивается, и на сегодняшний день он обогащается за счёт тех же английских терминов, которые имеют международное значение и в науке, так же как и латынь раньше. И в то же время он обогащает и другие языки, что очень хорошо видно, когда читаешь романы замечательных зарубежных писателей и чувствуешь мощнейшее влияние Достоевского. Поэтому, я думаю, его не надо защищать, он сам себя защитит", — резюмировал Ямбург.