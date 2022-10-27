Сечин рассказал, во сколько обойдётся Европе отказ от российских энергоресурсов
Игорь Сечин: Снижение ВВП Европы может достичь 11% из-за отказа от энергоресурсов из РФ
Отказ Европы от поставок российских энергоносителей ставит под угрозу от 6,5 до 11,5% европейского ВВП. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе XV Веронского Евразийского экономического форума.
Сечин подчеркнул, что в данный момент ключевые отрасли европейской индустрии переживают кризис. В их числе металлургия, химическая, целлюлозно-бумажная, а также аграрная промышленность. По его словам, сокращение выпуска оценивается в диапазоне от 20–45% — в химической промышленности и до 30–60% — в металлургии.
"В Европе уже остановлено 70% мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%. Отказ Европы от российских поставок энергоносителей ставит под угрозу от 6,5 до 11,5% европейского ВВП и около 16 млн рабочих мест", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что ЕК призвала обязать страны Евросоюза делиться друг с другом газом в случае нехватки. Эта инициатива была предложена в рамках нового пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом.
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