Сечин рассказал, во сколько обойдётся Европе отказ от российских энергоресурсов

Отказ Европы от поставок российских энергоносителей ставит под угрозу от 6,5 до 11,5% европейского ВВП. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе XV Веронского Евразийского экономического форума.

Сечин подчеркнул, что в данный момент ключевые отрасли европейской индустрии переживают кризис. В их числе металлургия, химическая, целлюлозно-бумажная, а также аграрная промышленность. По его словам, сокращение выпуска оценивается в диапазоне от 20–45% — в химической промышленности и до 30–60% — в металлургии.

"В Европе уже остановлено 70% мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%. Отказ Европы от российских поставок энергоносителей ставит под угрозу от 6,5 до 11,5% европейского ВВП и около 16 млн рабочих мест", — сказал он.