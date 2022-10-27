Россия начала серийное производство квадрокоптеров по цене ниже зарубежных аналогов

Концерн "Алмаз-Антей" начал серийное производство отечественных квадрокоптеров и планирует до конца года выпустить около тысячи экземпляров. Об этом говорится в заявлении компании.

"Серийное производство многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для гражданского рынка стартовало в Санкт-Петербурге на площадке Северо-Западного регионального центра концерна ВКО "Алмаз-Антей" – Обуховского завода", — говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Уже до конца ноября будет произведено 400 изделий. За основу проекта был взят самый востребованный и удобный функционал, с которым справится даже начинающий пользователь. При производстве используются только российские материалы, а готовая продукция имеет высокую прочность, может использоваться в сильный ветер и мороз. В комплект войдут сам беспилотник, два сменных аккумулятора, планшетный компьютер с установленным программным обеспечением, пульт управления, комплект для передачи видео на мобильное устройство, комплект запасных лопастей и ключ для их установки, соединительные кабели и зарядные устройства. Стоимость моделей будет значительно ниже, нежели у аналогичных зарубежных аналогов.

"При этом уже начата работа по совершенствованию летательных аппаратов с целью их оснащения дополнительными возможностями. В 2023 году запланировано расширение линейки и наращивание производства БПЛА данного типа", — также заметили в концерне.