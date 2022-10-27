Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на Херсонском направлении

"На линии разграничения ситуация остаётся без изменения границ и эшелонов обороны. Укронацисты несут большие потери в силе и технике", — написал он в телеграм-канале, пообещав "совсем скоро много сюрпризов" для ВСУ и "всех, кто ступил на Русскую землю".