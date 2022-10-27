Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на Херсонском направлении
Вооружённые силы Украины несут большие потери на Херсонском направлении, об этом заявил замглавы региона Кирилл Стремоусов.
"На линии разграничения ситуация остаётся без изменения границ и эшелонов обороны. Укронацисты несут большие потери в силе и технике", — написал он в телеграм-канале, пообещав "совсем скоро много сюрпризов" для ВСУ и "всех, кто ступил на Русскую землю".
При этом, по словам Стремоусова, попытки обстрела Херсона из американских РСЗО HIMARS продолжаются — сегодня система ПВО отразила четыре ракеты.
Напомним, ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону.
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