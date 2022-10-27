Врач назвала три неочевидных симптома нехватки секса у мужчины

Раздражительность, нарушение сна и переедание (либо тяга к сладкому и мучному) указывают на то, что мужчине не хватает секса. Об этом в беседе с Лайфом рассказала сексолог Александра Миллер. Все эти симптомы объединяет одна причина — нарушение гормонального фона в связи с отсутствием регулярной половой жизни.

"В процессе близости в крови вырабатываются гормоны радости: эндорфины, окситоцин, вазопрессин, пролактин. Этот мощный коктейль, безусловно, влияет на организм как таблетка счастья, которая не только реанимирует его и окрыляет, но и оказывает массу лечебных действий", — объясняет собеседница Лайфа.

По её словам, регулярная половая жизнь за счёт действия гормонов оказывает обезболивающий эффект, помогает профилактике простудных заболеваний, практически вдвое снижает риск инсульта и на 40% риск развития сахарного диабета. Во время секса организм мужчины оживает и оздоравливается естественным образом, а вот отсутствие регулярной близости может оказаться весьма фатальным.

"Именно на мужское либидо, в отличие от женского, влияет секреция вазопрессина, который помимо приятных моментов отвечает и за агрессию. Поэтому мужчины именно в этом состоянии максимально готовы в лучшем виде исполнить супружеский долг. А вот если разрядки не происходит, можно получить невроз, застрять в раздражённом состоянии и тем самым всячески портить жизнь себе и окружающим. Такому мужчине сахар будет "слишком сладким", а соль — "слишком солёной", — предупреждает Миллер.

Не менее важную роль играет и гормон дофамин, отвечающий за удовольствие. Он затрагивает область мозга, ответственную за вознаграждение, и когда мы не получаем это удовольствие от секса, то начинаем судорожно искать другие варианты, как бы его заполучить. По словам собеседницы Лайфа, очень часто заменителями интима становятся вкусная еда, азартные игры и даже наркотики.

"Хороший сон может в разы улучшить качество секса, и наоборот: хороший секс улучшит качество сна. Всё взаимосвязано. Гормон стресса — кортизол — снижается после занятия сексом, и наступает долгожданное расслабление и чувство безопасности. А вырабатывающийся во время близости гормон окситоцин поможет не только наладить отношения с партнёром, но и улучшит качество сна, сделав его более глубоким и качественным", — заключила сексолог.