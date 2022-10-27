Арестовича назвали манипулятором, который сбивает с толку перед готовящимся ударом Киева

Заявление советника офиса Зеленского Алексея Арестовича о том, что ситуация на Херсонском направлении изменилась в неприятную для Киева сторону, никак не отменяет планов киевского режима, заявил политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik. Он уверен, что словам Арестовича нельзя доверять, поскольку любое его утверждение — это игра на публику и запудривание мозгов.

"Арестович — это информационный манипулятор. Воспринимать любые слова, подчёркиваю, любые, которые исходят от этого человека, нужно именно в этом контексте. Я думаю, что планы киевского режима по наступлению на Херсон, на Херсонскую область неизменны", — сказал Евстафьев.

Политолог объяснил, что тактика Киева "абсолютно в духе нацистской Германии", потому что для Гитлера взятие Сталинграда было навязчивой идеей, такой же навязчивой идеей для режима Зеленского является взятие Херсона.

"Арестович пытается этими вбросами отвлечь внимание российского общественного мнения, а возможно, и командования. Это игра в напёрстки, в которую втянута вся информационная политика киевского режима. Если Арестович начал ныть, что на Херсонском направлении всё плохо, это значит, что там, с высокой долей вероятности, готовится удар", — отмечает эксперт.

Евстафьев подчеркнул, что сейчас важнее всего не мешать нашим военным и не начинать в телеграм-каналах дискуссий о том, что Российской армии нужно делать дальше. Сейчас нужна "абсолютная информационная гигиена" по отношению к любым заявлениям киевского режима.