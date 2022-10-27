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27 октября, 09:02

Центр "Наследие" направил более 50 тонн гуманитарной помощи в Донбасс

<p>Центр "Наследие" поставил более 50 тонн гуманитарной помощи бойцам и мирным жителям Донбасса. Обложка © <a href="https://nasledie.center/posts/tsentr-nasledie-postavil-bolee-50-tonn-gumanitarnoi-pomoshchi-bo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт центра "Наследие"</a></p>

Центр "Наследие" поставил более 50 тонн гуманитарной помощи бойцам и мирным жителям Донбасса. Обложка © Официальный сайт центра "Наследие"

Центр "Наследие" направил бойцам и мирным жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей крупную партию гуманитарной помощи. В состав груза вошли медикаменты, продукты, квадрокоптеры и другие необходимые предметы. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

"Для оказания объёмной поддержки бойцам и мирным жителям создана благотворительная программа "Наследие Донбасса", в рамках которой направлено более 50 тонн продовольственных продуктов, медикаментов, лекарств, бинтов, жгутов, сумок с тёплой верхней одеждой и обувью, газовых баллонов, тепловизоров, смартфонов", сообщили в пресс-службе.

Кроме того, представители организации проводят акцию, в рамках которой военные получают детские рисунки, поделки, а также письма со словами признательности и поддержки.

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Ранее ОНФ в рамках проекта "Всё для победы!" привёз адресную помощь бойцам шестого казачьего полка имени атамана Платова в составе Народной милиции ЛНР. На этот раз сбор проводился совместно с певцом и депутатом Государственной думы Денисом Майдановым.

Оксана Попова
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