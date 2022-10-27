Центр "Наследие" направил более 50 тонн гуманитарной помощи в Донбасс

Центр "Наследие" направил бойцам и мирным жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей крупную партию гуманитарной помощи. В состав груза вошли медикаменты, продукты, квадрокоптеры и другие необходимые предметы. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

"Для оказания объёмной поддержки бойцам и мирным жителям создана благотворительная программа "Наследие Донбасса", в рамках которой направлено более 50 тонн продовольственных продуктов, медикаментов, лекарств, бинтов, жгутов, сумок с тёплой верхней одеждой и обувью, газовых баллонов, тепловизоров, смартфонов", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, представители организации проводят акцию, в рамках которой военные получают детские рисунки, поделки, а также письма со словами признательности и поддержки.