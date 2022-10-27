Назван способ побороть синдром "зимней спячки", который не пускает нас осенью в спортзал

Осенью многие люди начинают испытывать усталость и стойкое чувство сонливости, которое не проходит даже днём. Заставить себя пойти на тренировку или выложиться в спортзале хотя бы по минимуму для некоторых становится непосильной задачей. Объяснение этому нашлось у психоневролога медицинского центра "Андреевские больницы – НЕБОЛИТ" Елены Мирошник. Собеседница Лайфа призывает не винить себя за желание впасть в "зимнюю спячку", ведь это естественная реакция организма на похолодание и серость за окном.

"Осенью происходит перестройка всего организма, обостряется множество соматических заболеваний и включается так называемый физиологический механизм "зимняя спячка", который является сигналом того, что необходимо сберегать энергию и силы. Включаются ещё некие генетические механизмы, говоря нам о том, что добывать пищу зимой будет труднее и требуется намного больше сил. И этот цикл сна и бодрствования человека, лишённого солнечного света, он меняется от 24 часов до 36", — говорит эксперт.

Ещё одна проблема осени — это дефицит витамина D, метаболизм которого невозможен в организме без ультрафиолета. Это снижает скорость энергетических и обменных процессов в организме.

"Человеку, конечно, нужно уметь перестраиваться, мы ведь живём в другом мире, мы не древние люди и не надо идти на поводу у этих наших древних "программ". Следует соблюдать график сна и бодрствования, не ложиться после полуночи, перед сном дать нервной системе отдохнуть, не включая различные гаджеты, и полноценно питаться, высыпаться и обязательно заниматься спортом", — рекомендует собеседница Лайфа.