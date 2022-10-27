На основателя Gulagu.net Осечкина завели дело о фейках про Российскую армию

Против основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, который осенью прошлого года обнародовал видео с издевательствами над заключёнными, возбуждено уголовное дело. В его действиях усмотрели распространение фейков о Российской армии, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемый на своём канале "Правозащитный YouTube-канал Gulagu.net." публично распространил заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции. Таким образом, своими публикациями он дискредитировал органы государственной власти и Вооружённые силы Российской Федерации", — указали в СК.