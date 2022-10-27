На основателя Gulagu.net Осечкина завели дело о фейках про Российскую армию
Против основателя Gulagu.net Владимира Осечкина возбуждено дело о фейках о Российской армии
Владимир Осечкин. Обложка © ТАСС / Francois Mori
Против основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, который осенью прошлого года обнародовал видео с издевательствами над заключёнными, возбуждено уголовное дело. В его действиях усмотрели распространение фейков о Российской армии, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемый на своём канале "Правозащитный YouTube-канал Gulagu.net." публично распространил заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции. Таким образом, своими публикациями он дискредитировал органы государственной власти и Вооружённые силы Российской Федерации", — указали в СК.
Осечкин подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации", добавили в управлении. Также сказано, что рассматривается вопрос об объявлении фигуранта в розыск.
Ранее Лайф рассказывал, что в октябре – ноябре 2021-го проект Gulagu.net выложил видео с издевательствами над заключёнными в саратовской колонии. Кадры вызвали огромный резонанс: ФСИН начала проверку, а СК возбудил несколько уголовных дел. На фоне скандала президент Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора ФСИН, также в результате проверки УФСИН РФ по Саратовской области уволило 18 сотрудников. 20 декабря в ГД внесли документ, предусматривающий ужесточение наказания за пытки. Законопроект поддержали в кабмине.