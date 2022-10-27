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27 октября, 08:19

Малышева предупредила о риске остаться без слуха из-за приёма ряда антибиотиков

Врач Елена Малышева назвала антибиотики гентамицин и стрептомицин опасными для слуха

Врач-терапевт Елена Малышева и её соведущий кардиолог Герман Гандельман назвали препараты, приём которых может обернуться потерей слуха. В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале они рассказали, что печальные последствия могут вызвать антибиотики из группы аминогликозидов.

Малышева объяснила, что к этой категории препаратов относятся гентамицин, стрептомицин, ванкомицин и канамицин. По её словам, эти лекарства разрушают нервные волокна во внутреннем ухе, что в итоге может привести к глухоте. При этом, как указал Гандельман, в некоторых случаях приём этой группы антибиотиков необходим. Поэтому делать это стоит только под контролем лечащего врача.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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