Малышева предупредила о риске остаться без слуха из-за приёма ряда антибиотиков

Врач-терапевт Елена Малышева и её соведущий кардиолог Герман Гандельман назвали препараты, приём которых может обернуться потерей слуха. В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале они рассказали, что печальные последствия могут вызвать антибиотики из группы аминогликозидов.

Малышева объяснила, что к этой категории препаратов относятся гентамицин, стрептомицин, ванкомицин и канамицин. По её словам, эти лекарства разрушают нервные волокна во внутреннем ухе, что в итоге может привести к глухоте. При этом, как указал Гандельман, в некоторых случаях приём этой группы антибиотиков необходим. Поэтому делать это стоит только под контролем лечащего врача.