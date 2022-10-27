Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды

Депутаты Госдумы на заседании в четверг приняли в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России. Документ получил единогласную поддержку парламентариев. Законопроект вводит наказание за пропаганду и оправдание нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ, Интернете, литературе и кино. Документ расширяет требования и к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. А фильмы с таким подтекстом не будут получать прокатное удостоверение в нашей стране.

За нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду вводится штраф от 50 до 400 тысяч рублей для граждан, от 100 до 800 тысяч — для должностных лиц, а для юрлиц — штраф до пяти миллионов рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. За нарушение запрета на пропаганду педофилии штраф для граждан составит до 800 тысяч рублей, для должностных лиц — до двух миллионов, для юрлиц — штраф до 10 миллионов рублей или приостановление деятельности на 90 дней. За распространение среди несовершеннолетних информации, способной вызвать у них желание сменить пол, штраф составит до 200 тысяч — для граждан, до 400 тысяч — для должностных лиц, до четырёх миллионов (или приостановление деятельности) — для юрлиц. Иностранным гражданам и лицам без гражданства за подобные нарушения будет грозить выдворение за пределы Российской Федерации.