В двух регионах России допустили "трудовую мобилизацию" студентов

В Курской и Ленинградской областях допустили начало "трудовой мобилизации" студентов, которая ранее началась в Кузбассе. Об этом пишет газета "Известия".

Так, курские университеты готовятся найти замену сотрудникам, которые подпали под частичную мобилизацию и были призваны на службу для участия в специальной военной "Операции Z". Как заявили в областной администрации, при запросе от работодателей вместо них могут выйти студенты.

В Ленинградской области "трудовая мобилизация" пока не планируется, однако и не исключается. В регионе готовы рассмотреть подобный опыт учреждений среднего профессионального образования из других субъектов РФ. Также на Чукотке допустили подобную схему привлечения студентов, но заявили, что подобный шаг пока не планируется. А в Курганской области студенты-выпускники начали проводить последний год на предприятиях, чтобы получить максимум необходимых практических навыков.

Кстати, как пояснил юрист Алексей Гавришев, трудовая мобилизация — это принудительное привлечение к спектру работ на основе нормативно-правовых актов в военное время или при ЧС. При этом он отметил, что в Кемеровской и прочих областях используются именно добровольцы. Вместе с тем адвокат подчеркнул необходимость составления индивидуальных планов. По его словам, следует использовать особый подход для студентов, которые начали работать в рамках "трудовой мобилизации", чтобы они смогли совмещать и работу, и учёбу.