Президент Украины Владимир Зеленский стал неудобным для США, так как его всё сложнее контролировать. Об этом говорится в публикации французского издания Valeurs. Автор статьи отмечает, что Вашингтон начинает понимать всю опасность своей же игры и хочет её покинуть.

"Запад заигрался в провокации против России на Украине. Зеленскому они хорошо удавались — он втянул страну в эту кровавую игру, которая приносит ему неплохие дивиденды, стучится ногами в двери НАТО и утверждает, что его армия якобы побеждает", — говорится в публикации.

Более того, лживые обещания Зеленского могут стоить ему жизни: сегодня даже для антироссийски настроенных политиков США "героический" образ украинского президента стал обременяющим.

"Киевский режим сыграл свою роль — отделил Россию от Европы. Зеленским можно будет пожертвовать, когда на горизонте начнёт вырисовываться глобальный компромисс. Он столько врал своему бедному народу, что теперь речь идёт не только о его политическом, но и физическом выживании", — пишет обозреватель.

Единственным выходом здесь будут только переговоры России и США. По мнению автора статьи, президента Владимира Путина сейчас интересует только прямой диалог с Вашингтоном, "поскольку он знает, что Европа находится под каблуком".