Учёные создали препарат, укол которого поможет сбросить десятую часть веса

Учёные Германии и Дании создали уникальный препарат, благодаря которому можно похудеть на 10%. По словам исследователей, он воздействует на систему регулирования аппетита пациента, заставляя его чувствовать себя сытым.

Как пишет Daily Mail, препарат создан немецкой компанией Boehringer Ingelheim и датской Zealand Pharma. Исследователи заявили, что он более эффективен, чем уже лицензированные лекарства, которые работают аналогичным образом.

Указано, что получившие самую высокую дозу потеряли примерно 9% веса, что эквивалентно 8,6 килограмма. А принимающие иной препарат похудели на 5,4%. Название этого чудо-средства пока не озвучивается. Его представят обществу по борьбе с ожирением в Калифорнии в ноябре.