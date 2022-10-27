Освобождённый из украинского плена военный из Луганской Народной Республики Михаил Янко рассказал, как ВСУ экономят на питании военнопленных в лагере "Запад-1". Михаил работал в столовой и запомнил, что на ужин, например, давали кусок рыбы около 50 граммов, а на завтрак — кашу, состоящую по большей части из воды.

"На завтрак давали жидкую кашу, по большей части была вода, мало крупы самой… На 70 человек, сколько говорили, это десять мисок литровых крупы и шесть или семь вёдер десятилитровых воды", — цитирует Янко РИА "Новости".

На обед был "жидкий суп": ведро картошки и четыре литровые миски крупы на 70 человек. На второе — 270 граммов картофельного пюре с кусочком мяса в 27 граммов и ложкой соуса. Также давали салат из овощей, правда, было его меньше столовой ложки, вспоминает Михаил. Ужин состоял из картошки и куска рыбы примерно в 50 граммов.