В Кировской области прохожие спасли девочку, которую посреди дня пытался похитить мужчина

На них видно, что школьница ждёт у дороги зелёный сигнал светофора, в это время к ней подходит мужчина. По словам очевидцев, незнакомцу на вид около 30 лет, он сказал девочке: "Давай отведу тебя к маме с папой", после чего начал тащить её за руку. Неравнодушные прохожие заступились за ребёнка и буквально силой вырвали школьницу, а затем помогли ей перейти дорогу.