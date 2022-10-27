В Кировской области прохожие спасли девочку, которую посреди дня пытался похитить мужчина
Фоторобот предполагаемого похитителя ребёнка в Кировской области. Фото © LIFE
В городе Вятские Поляны в Кировской области мужчина пытался похитить 8-летнюю девочку прямо на улице в разгар дня, очевидцы отбили ребёнка, пишут в соцсетях. В распоряжении Лайфа оказались кадры случившегося.
Незнакомец чуть не похитил школьницу в Кировской области. Видео © LIFE
На них видно, что школьница ждёт у дороги зелёный сигнал светофора, в это время к ней подходит мужчина. По словам очевидцев, незнакомцу на вид около 30 лет, он сказал девочке: "Давай отведу тебя к маме с папой", после чего начал тащить её за руку. Неравнодушные прохожие заступились за ребёнка и буквально силой вырвали школьницу, а затем помогли ей перейти дорогу.
Злоумышленник успел скрыться, полиция и волонтёры начали его розыск. Составлен фоторобот предполагаемого преступника.
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