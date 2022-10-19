В Калуге чиновник годами растлевал маленьких девочек, следователи нашли уже трёх жертв
Замглавы Централизованной бухгалтерии Калуги задержан за растление трёх девочек
Станислав Горбенко. Фото © SHOT
В Калуге за растление несовершеннолетних задержан замдиректора Централизованной бухгалтерии (госучреждение, подведомственное Минфину) и экс-кандидат в депутаты гордумы Станислав Горбенко, пишет SHOT. Следователи установили трёх его жертв, младшей из которых на момент преступления было всего семь.
По версии правоохранителей, в 2008-м Горбенко начал растлевать 11-летнюю родственницу. Продолжалось это два года. После этого Станислав нашёл себе ещё двух жертв, одной из девочек было всего 7 лет, другой — 16. На чиновника завели дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".
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Ранее сообщалось, что в США полицейские десять лет насиловали девочку-подростка, пока она не покончила с собой. Причём в этот момент она была беременна первым ребёнком, отцом которого являлся один из педофилов. О преступлении стало известно спустя год после смерти девушки.