В Калуге чиновник годами растлевал маленьких девочек, следователи нашли уже трёх жертв

В Калуге за растление несовершеннолетних задержан замдиректора Централизованной бухгалтерии (госучреждение, подведомственное Минфину) и экс-кандидат в депутаты гордумы Станислав Горбенко, пишет SHOT. Следователи установили трёх его жертв, младшей из которых на момент преступления было всего семь.

По версии правоохранителей, в 2008-м Горбенко начал растлевать 11-летнюю родственницу. Продолжалось это два года. После этого Станислав нашёл себе ещё двух жертв, одной из девочек было всего 7 лет, другой — 16. На чиновника завели дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".