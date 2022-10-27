Пушилин заявил об уничтожении плацдарма ВСУ на берегу реки Жеребец

Вооружённые силы РФ уничтожили плацдарм украинских военных на берегу реки Жеребец, откуда ВСУ пытались контролировать трассу Кременная – Сватово. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Плацдарм противника был уничтожен на восточном берегу реки Жеребец. Это те позиции, откуда проводились мероприятия со стороны противника на трассу Кременная – Сватово", — отметил он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

По словам Пушилина, союзные силы перешли в конрнаступление на этом направлении и смогли выбить украинских военных из Макеевки и Новосадовой.