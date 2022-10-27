Пушилин заявил об уничтожении плацдарма ВСУ на берегу реки Жеребец
Вооружённые силы РФ уничтожили плацдарм украинских военных на берегу реки Жеребец, откуда ВСУ пытались контролировать трассу Кременная – Сватово. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Плацдарм противника был уничтожен на восточном берегу реки Жеребец. Это те позиции, откуда проводились мероприятия со стороны противника на трассу Кременная – Сватово", — отметил он в эфире телеканала "Соловьёв Live".
По словам Пушилина, союзные силы перешли в конрнаступление на этом направлении и смогли выбить украинских военных из Макеевки и Новосадовой.
А ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы РФ снова сорвали попытку украинских войск форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении, уничтожив 25 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты и два пикапа.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Станислав Красильников