Врач раскритиковал метод борьбы с гриппом с помощью сока лука и чеснока

Борьба с простудой при помощи закапывания в нос сока лука и чеснока — всего лишь миф, причём опасный, так как подобные "лечебные" процедуры повредят слизистую. Об этом рассказал РИА "Новости" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Такие традиционные средства, как лук и чеснок, несомненно, имеют полезные свойства. Они выделяют фитонциды, обладающие противомикробным действием. Принимать их нужно внутрь в качестве добавки к еде, но не закапывания сока лука или чеснока в нос. Так можно только повредить слизистую", — уточнил он.

По его словам, полезно промывание носа и полоскание горла солевыми растворами, что помогает не допустить распространения микробов в организме. Также следует принимать витамины С, D и цинк, правильно питаться, избегать переохлаждений и заниматься спортом. Но всё это должно стать частью жизни, а не разовой акцией, когда болезнь "уже караулит у порога". Врач напомнил, что единственный гарантированный способ защиты от гриппа и осложнений — это вакцинация.

"Прививка от гриппа обновляется каждый год. ВОЗ исследует мутацию вируса, и вакцины разрабатываются именно против тех штаммов, которые будут наиболее распространены именно в этом сезоне. Поэтому вакцинироваться нужно ежегодно. В Москве за последние годы не было случаев тяжёлого течения гриппа у вакцинированных людей", — пояснил Тяжельников.