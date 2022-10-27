Число курящих в России за последние 12 лет снизилось вдвое
В России за последние 12 лет вдвое снизилось потребление табака
Россияне стали вдвое меньше курить. Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, потребление табака за 12 лет (с 2009 по 2021 год) снизилось с 39,5 до 20%.
В ходе VI Всероссийского форума по общественному здоровью он также высказался по поводу алкоголя. Глава российского Минздрава отметил, что в прошлом году потребление спиртных напитков на человека уменьшилось с 9,4 до 9,1 литра, и назвал это достаточно высоким показателем.
Кроме того, министр добавил, что россияне стали чаще обращаться в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни. Так, согласно его данным, их количество увеличилось уже до 2,2 миллиона человек.
Кстати, ранее Лайф писал, что успех в борьбе с никотиновой зависимостью в значительной степени зависит от мотивации. Так, людям, которые намерены бороться с привычкой, стоит понять, для чего это необходимо, а также назвать плюсы и минусы отказа от табака.
Freepik