Число курящих в России за последние 12 лет снизилось вдвое

Россияне стали вдвое меньше курить. Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, потребление табака за 12 лет (с 2009 по 2021 год) снизилось с 39,5 до 20%.

В ходе VI Всероссийского форума по общественному здоровью он также высказался по поводу алкоголя. Глава российского Минздрава отметил, что в прошлом году потребление спиртных напитков на человека уменьшилось с 9,4 до 9,1 литра, и назвал это достаточно высоким показателем.

Кроме того, министр добавил, что россияне стали чаще обращаться в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни. Так, согласно его данным, их количество увеличилось уже до 2,2 миллиона человек.