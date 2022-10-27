Россияне рассказали, чего им больше всего не хватает в городской инфраструктуре

Исследовательский центр НИУ ВШЭ выяснил, насколько россиян устраивает жизнь в их городе и как доступность услуг связана с социальным самочувствием. Согласно результатам опроса, большинство граждан удовлетворены уровнем комфорта (85%), при этом однозначно довольны — 36%. Недовольны условиями 14% респондентов, затруднились ответить — 1%.

Исследователи также оценили важность услуг в шаговой доступности. Так, москвичи назвали самыми важными объектами детские площадки (74%), школы и детские сады (73%), поликлиники (70%) и магазины (66%). В других городах РФ на первых строчках — поликлиники (72%), супермаркеты (69%) и школы (67%). Меньше всего опрошенных волнует расположение пунктов доставки.

Также опрос показал, что москвичи лучше всего обеспечены бытовыми услугами, в меньшей степени — поликлиниками и госсервисами. При этом в "дефицитный" список попали банки, продуктовые в доме, мастерские, бассейны и детские секции. Жители других городов пожаловались на недостаточное количество поликлиник, продуктовых и парков.

При оценке социального комфорта россиян выяснилось, что 71% скорее доволен положением дел в регионе, недовольны — 25% респондентов. Схожие результаты получил ответ на вопрос, насколько людей устраивает сегодняшняя жизнь.

"Самым неожиданным выводом нашего исследования стало то, что взаимосвязь между социальным самочувствием и комфортностью городской среды оказалась настолько сильна. Социальное самочувствие и степень развитости городской среды имеют прямую корреляцию, и это необходимо учитывать при создании новых градостроительных и транспортных проектов", — отметил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.