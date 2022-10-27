Россияне потеряли интерес к Хэллоуину
Интерес россиян к мероприятиям в честь Хэллоуина снизился на 20%
Россияне не горят желанием праздновать Хэллоуин. По данным газеты "Коммерсант", интерес к тематическим мероприятиям снизился на 20%. На это влияет депрессивный настрой граждан и отъезд из страны части экономически активного населения.
Ресторатор Семён Небольсин рассказал, что на этом фоне снижаются бронирования в кафе и ресторанах на предстоящие выходные. Их почти нет, а выручка отстаёт от прошлого года на 30–50%. По данным издания, падает спрос и на праздничный декор: карнавальные костюмы, аксессуары, украшения и даже тыквы.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов предполагает, что снижение интереса к Хэллоуину в этом году "носит депрессивный, а не экономический характер", поскольку днём трафик заведений остался высоким. А Семён Небольсин считает, что на поведении потребителей сказалась частичная мобилизация: кто-то отправился служить, кто-то покинул страну. Также ресторатор отмечает, что члены семей мобилизованных часто отказываются от посещения ресторанов.
Как пишет "Коммерсант", низкий интерес потребителей к Хэллоуину уже формирует у ресторанов опасения относительно новогодних праздников.
А ранее сенатор Ольга Ковитиди заявила, что Хэллоуин является западным праздником, частью антидуховной культуры и от него нужно оградить российских детей. По её словам, символы праздника вывешиваются в российских школах и кафе, в праздниках принимают участие дети. Также они регулярно видят мультфильмы с разными монстрами и аналогичные компьютерные игры. Ковитиди предлагает законодателям отреагировать на это.
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