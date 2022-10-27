Адвокат рассказал, что ждёт сбежавшую из России от следствия Собчак
Адвокат Алёшкин допустил, что сбежавшую из РФ Собчак объявят в розыск и заочно арестуют
Телеведущая Ксения Собчак сбежала в Литву, потому что могла догадываться о том, что ей тоже предъявят обвинение по делу о вымогательстве крупной суммы денег у главы "Ростеха". Однако у следствия есть способы вернуть беглянку, объявив её в международный розыск, рассказал адвокат Андрей Алёшкин.
"Безусловно, у следствия есть все рычаги для того, чтобы провести заочный арест, если ей предъявят обвинения по уголовному делу, и впоследствии обратиться в Интерпол для того, чтобы оказали содействие в задержании", — пояснил он в беседе с радио "Комсомольская правда".
Адвокат предположил, что телеведущая своим спешным отъездом, видимо, пыталась избежать перспективы оказаться за решёткой. Он добавил, что в СМИ появилась информация, что у следствия действительно было постановление на задержание и допрос Собчак.
Напомним, накануне в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. Оперативники нагрянули к ней после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред российской версии британского журнала Tatler Ариан Романовский были задержаны в Москве. Оба обвиняются в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова и были арестованы до 24 декабря. Сама Собчак успела уехать из России в Литву через Белоруссию, она, предположительно, тоже проходит по делу как подозреваемая.
ТАСС / Андрей Епихин