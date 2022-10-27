Адвокат рассказал, что ждёт сбежавшую из России от следствия Собчак

Телеведущая Ксения Собчак сбежала в Литву, потому что могла догадываться о том, что ей тоже предъявят обвинение по делу о вымогательстве крупной суммы денег у главы "Ростеха". Однако у следствия есть способы вернуть беглянку, объявив её в международный розыск, рассказал адвокат Андрей Алёшкин.

"Безусловно, у следствия есть все рычаги для того, чтобы провести заочный арест, если ей предъявят обвинения по уголовному делу, и впоследствии обратиться в Интерпол для того, чтобы оказали содействие в задержании", — пояснил он в беседе с радио "Комсомольская правда".