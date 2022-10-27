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27 октября, 09:03

Адвокат рассказал, что ждёт сбежавшую из России от следствия Собчак

Адвокат Алёшкин допустил, что сбежавшую из РФ Собчак объявят в розыск и заочно арестуют

Телеведущая Ксения Собчак сбежала в Литву, потому что могла догадываться о том, что ей тоже предъявят обвинение по делу о вымогательстве крупной суммы денег у главы "Ростеха". Однако у следствия есть способы вернуть беглянку, объявив её в международный розыск, рассказал адвокат Андрей Алёшкин.

"Безусловно, у следствия есть все рычаги для того, чтобы провести заочный арест, если ей предъявят обвинения по уголовному делу, и впоследствии обратиться в Интерпол для того, чтобы оказали содействие в задержании", — пояснил он в беседе с радио "Комсомольская правда".

Адвокат предположил, что телеведущая своим спешным отъездом, видимо, пыталась избежать перспективы оказаться за решёткой. Он добавил, что в СМИ появилась информация, что у следствия действительно было постановление на задержание и допрос Собчак.

Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту

Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту

Напомним, накануне в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. Оперативники нагрянули к ней после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред российской версии британского журнала Tatler Ариан Романовский были задержаны в Москве. Оба обвиняются в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова и были арестованы до 24 декабря. Сама Собчак успела уехать из России в Литву через Белоруссию, она, предположительно, тоже проходит по делу как подозреваемая.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Епихин

Татьяна Миссуми

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