Иностранный легион и "Кракен" два дня подряд пытались прорвать оборону в районе Сватова
МВД ЛНР: Иностранный легион и боевики "Кракена" пытались прорвать оборону в районе Сватова
Наёмники иностранного легиона совместно с боевиками националистического батальона "Кракен" на протяжении двух дней пытались прорвать оборону союзных сил в районе Сватова. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
"Сегодня и вчера были попытки прорвать нашу оборону. Это иностранный легион, бойцы так называемого националистического подразделения "Кракен" предприняли попытку прорыва вглубь позиций Русской армии по трём разным направлениям в районе Сватова", — рассказал он в эфире Первого канала.
Более того, отряд наёмников из Албании, Польши и Румынии хотел прорвать оборону в районе Лозовой — примерно в 40 километрах от Сватова, добавил Киселёв.
Ранее Лайф рассказывал, что в ЛНР самые ожесточённые бои происходят сейчас в районе Кременной и Сватова. Попытки прощупать российскую оборону группами по 30, 40, 50 бойцов из числа теробороновцев из мобилизованных приводят к печальным для ВСУ последствиям — они несут большие потери.
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