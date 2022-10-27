Иностранный легион и "Кракен" два дня подряд пытались прорвать оборону в районе Сватова

Наёмники иностранного легиона совместно с боевиками националистического батальона "Кракен" на протяжении двух дней пытались прорвать оборону союзных сил в районе Сватова. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

"Сегодня и вчера были попытки прорвать нашу оборону. Это иностранный легион, бойцы так называемого националистического подразделения "Кракен" предприняли попытку прорыва вглубь позиций Русской армии по трём разным направлениям в районе Сватова", — рассказал он в эфире Первого канала.

Более того, отряд наёмников из Албании, Польши и Румынии хотел прорвать оборону в районе Лозовой — примерно в 40 километрах от Сватова, добавил Киселёв.