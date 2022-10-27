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27 октября, 09:16

На Витаса завели уголовное дело за избиение чиновника Минтруда в караоке-баре в Москве

<p>Витас (Виталий Грачёв). Фото © Getty Images / Chengdu Economic Daily</p>

Витас (Виталий Грачёв). Фото © Getty Images / Chengdu Economic Daily

Против певца Витаса (Виталий Грачёв) возбуждено уголовное дело после потасовки, устроенной им в одном из столичных караоке-баров. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на свои источники.

Витас обвиняется по статье УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", рассказал собеседник телеканала. Потерпевшим оказался сотрудник Минтруда Султан Джандигов, который уже снял побои и получил необходимую медицинскую помощь. Витасу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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Ранее Лайф писал, что 22 октября певец Витас устроил драку с чиновником в столичном караоке-клубе. Пострадавший написал на 43-летнего артиста заявление в полицию. Конфликт начался с того, что музыканту не понравилось поведение одного из гостей и он грубо попросил его удалиться. Делом занялись правоохранители.

Татьяна Миссуми

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