На Витаса завели уголовное дело за избиение чиновника Минтруда в караоке-баре в Москве
Витас (Виталий Грачёв). Фото © Getty Images / Chengdu Economic Daily
Против певца Витаса (Виталий Грачёв) возбуждено уголовное дело после потасовки, устроенной им в одном из столичных караоке-баров. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на свои источники.
Витас обвиняется по статье УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", рассказал собеседник телеканала. Потерпевшим оказался сотрудник Минтруда Султан Джандигов, который уже снял побои и получил необходимую медицинскую помощь. Витасу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее Лайф писал, что 22 октября певец Витас устроил драку с чиновником в столичном караоке-клубе. Пострадавший написал на 43-летнего артиста заявление в полицию. Конфликт начался с того, что музыканту не понравилось поведение одного из гостей и он грубо попросил его удалиться. Делом занялись правоохранители.