На Витаса завели уголовное дело за избиение чиновника Минтруда в караоке-баре в Москве

Против певца Витаса (Виталий Грачёв) возбуждено уголовное дело после потасовки, устроенной им в одном из столичных караоке-баров. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на свои источники.

Витас обвиняется по статье УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", рассказал собеседник телеканала. Потерпевшим оказался сотрудник Минтруда Султан Джандигов, который уже снял побои и получил необходимую медицинскую помощь. Витасу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.