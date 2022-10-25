Пьяница, дебошир и должник: Откуда у украинского певца Витаса жильё в "Москве-Сити" и на Рублёвке Певец Виталий Грачёв (Витас) опять попал в пьяный скандал — подрался в ночном клубе в центре столицы. Он уже был фигурантом уголовных и административных дел. Как живёт в Москве певец? 25 октября, 01:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Flickr / Фотобанк Moscow-Live, Wikipedia

Московская полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении украинского артиста Виталия Грачёва, более известного как Витас. В минувшие выходные в компании друзей певец гулял в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице. Через некоторое время с одним посетителем у него возник конфликт, который перешёл в драку. По словам очевидцев, в какой-то момент Витас распылил перцовый газ из баллончика в лицо своему оппоненту. В результате мужчина обратился за медицинской помощью, у него диагностировали химические ожоги роговицы глаз.

Пострадавший — сотрудник федерального министерства — уже написал на певца заявление в ОМВД по Пресненскому району. Мужчина утверждает, что он сидел за соседним с Витасом столиком. Музыканту чем-то не понравилось его поведение, и он потребовал, чтобы мужчина покинул клуб, а после отказа применил газовый баллончик. По факту произошедшего сейчас ведётся проверка.

Витас. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / vitasroom

Артист-уголовник

В последние годы в России Витаса больше знают как хулигана и дебошира, чем как артиста. Виталий Грачёв — уроженец Даугавпилса. В детстве родители переехали на Украину, в Одессу, где парень вырос, выучился и получил украинское гражданство. В начале нулевых юное дарование приехало покорять Москву.

Довольно скоро вместе с профессиональной популярностью пришла и слава скандалиста. Лайф нашёл в милицейских сводках за 2003 год записи о задержании гражданина Украины Виталия Грачёва с самодельным газовым пистолетом. Тогда решался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 ч. 4 (незаконное изготовление газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия). Однако тогда начинающий артист сумел избежать неприятностей.

В июле 2009 года в архивах МВД появилась карточка с именем Витаса, в которой стоит отметка "подозреваемый". В марте 2011 года в Краснодарском крае полный тёзка певца попался местным полицейским за распитием пива в общественном транспорте.

В 2013 году нетрезвый артист наехал на своём паркетнике Infinity на велосипедистку на территории ВДНХ, после чего попытался скрыться, повредив несколько припаркованных автомобилей. При попытке задержания музыкант размахивал муляжом пистолета, сопротивлялся и оскорблял сотрудников полиции.

Биография украинского певца богата на криминальные выходки. © Соцсети

В том же августе Останкинский суд Москвы признал певца виновным в применении насилия в отношении полицейских и приговорил его к штрафу в сто тысяч рублей.

В марте 2018 года Грачёв устроил стрельбу из стартового пистолета во дворе своего дома на Рублёвке. Выстрелы гремели в течение пяти часов и вызвали панику у соседей. Приехавшие сотрудники полиции взломали дверь и доставили певца в отдел полиции, где на него был составлен административный протокол.

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения Грачёв проходить отказался. При осмотре его участка были обнаружены 45 гильз, четыре патрона и сигнальный пистолет. По статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) Одинцовский городской суд назначил артисту семь суток ареста.

Кроме того что Грачёв хулиган и дебошир, он ещё и неплательщик коммуналки: в мае этого года Федеральная служба судебных приставов в отношении Витаса завела исполнительное производство — певец задолжал за тепло и электричество 100 тыс. рублей. Ещё три производства тянутся с 2019 и 2020 года.

ФССП годами добивается от Витаса оплаты долгов. Фото © fssp.gov.ru

Во всём виноват паспорт

Интересно, что по этим, а также более ранним, уже закрытым делам артист проходит как гражданин Украины, хотя в СМИ пишут, что российский паспорт у него тоже имеется. Похоже, попадая в передряги или участвуя в сделках, артист отдаёт предпочтение украинскому гражданству.

Например, в 2015 году в России музыкант как украинец зарегистрировал рекламное агентство с названием "Виталий Грачёв". Фирма существует и поныне, однако за всё время работы официально ни разу не приносила более миллиона рублей, а прошлый год и вовсе закончила с убытком в 986 тысяч. Как ИП или самозанятый исполнитель не числится.

В архивах ФМС и МВД украинец Витас снимал жильё в столичных районах (Бабушкинском, Митино и Северное Тушино), числился сотрудником кинокомпании "Луч".

На украинский паспорт Витаса оформлено жильё в высотке "Москвы-Сити" в Шмитовском проезде. На шестом этаже у Грачёва есть квартира площадью 162 квадратных метра. В 2011 году она досталась ему по договору дарения от некой Ирины Сергелис.

Интересно, что женщина формально была первым владельцем престижных квадратов в окрестностях "Москвы-Сити". Певцу она подарила жильё спустя всего три месяца после ввода ЖК в эксплуатацию.

Полная тёзка Сергелис известна в России как специалист по нетрадиционной медицине, экстрасенс, магистр космоэнергетики, владелец и генеральный директор уже почившей в бозе фирмы "Первоисточник", занимавшейся всем сразу: общей лечебной практикой, строительством зданий и сооружений, оптовой торговлей продовольственных, непродовольственных товаров, изделий медицины и фармацевтики.

Сергелис — это фамилия, под которой она в конце 90-х – начале нулевых получила российское гражданство в консульском заграничном учреждении МИД РФ. В 2013 году женщина появилась в соцсетях как Ирина Байдаке. О себе в аккаунте она написала, что является гражданкой Латвии, проживает в Риге, а раньше жила в родном городе Витаса — Даугавпилсе.

Взрослые женщины, похоже, часто участвуют в жизни артиста. Например, тот самый Infinity FX-45, на котором певец сбил девушку и который, по версии СМИ, принадлежал Грачёву, по факту был зарегистрирован на некую Галину Ясакову 1951 года рождения.

В последнее время Витас успешно выступает в Китае, став кумиром для миллионов молодых китайцев. Он снялся в трёх полнометражных кинокартинах, в эпизоде российско-китайского сериала "Последний секрет мастера", поклонники успели поставить ему памятник, а сам Грачёв обзавёлся большим домом в Шанхае.

Витас забаррикадировался в своей машине после наезда на велосипедистку. 2013 год. Фото © LIFE Избежит ли Витас наказания на этот раз? 0 Конечно, Витасу явно везёт С учётом нынешних реалий суд может строго наказать дебошира с Украины Нет, Витас по-хорошему уже не понимает, его пора депортировать

Авторы Евгений Кузнецов